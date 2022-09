Perfil da turnê de Justin Bieber confirma show no Rock in Rio e tranquiliza fãs

O perfil oficial no Instagram da “Justice Tour”, turnê mundial de Justin Bieber, confirmou a apresentação do artista na noite deste domingo, 4, no Rock in Rio, e deixou os fãs mais tranquilos. “Justin Bieber no Rock in Rio esta noite”, diz a legenda da publicação, que contém 3 fotos do artista em outras apresentações. A confirmação ocorre em meio a boatos de cancelamento das apresentações na América Latina por problemas de saúde do cantor. O show do Rock in Rio também foi colocado em cheque, mas foi confirmado por sua equipe. O perfil oficial do evento respondeu a alguns fãs no Twitter confirmando que ele subirá ao palco Mundo hoje, com início previsto para as 23h. As apresentações em São Paulo estão marcadas para os dias 14 e 15 deste mês, no Allianz Parque. Antes, Bieber tem shows marcados no Chile, no dia 7, e na Argentina, nos dias 10 e 11. Antes de assistir à performance do cantor canadense, o público do Rock in Rio ainda poderá acompanhar as apresentações de Demi Lovato, às 20h35 e da brasileira Iza, às 18h25.