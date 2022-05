Pernambuco e estados vizinhos terão mais chuva durante o fim de semana

A chuva segue no restante deste sábado (28/5) e ainda no domingo. Os estados que mais preocupam, sobretudo em suas regiões costeiras, são Pernambuco, Paraíba e Alagoas, mas pode chover forte a intensamente também em pontos mais perto da costa do Rio Grande do Norte e de Sergipe. Cidades como Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Maceió, Natal e João Pessoa estão na zona de maior risco, mas o pior cenário é em Pernambuco.

A chuva seguirá por vezes forte a intensa com pancadas torrenciais. Os acumulados em alguns pontos em apenas uma hora podem exceder 30 mm a 50 mm, gerando inundações repentinas. Pernambuco, especialmente na região metropolitana de Recife, é a área que mais traz preocupação por ser a que os modelos numéricos indicam os maiores acumulados de chuva, além do que já caiu. Os totais de precipitação dos últimos dias somados com deste fim de semana podem atingir marcas tão extraordinariamente altas quanto 500 mm a 800 mm em diversos municípios.

Confira mais informações no site MetSul, parceiro do Metrópoles.

