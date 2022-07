Perto de ser anunciado pelo Botafogo, Carlos Eduardo se despede do Al-Ahli

O meia-atacante Carlos Eduardo será anunciado pelo Botafogo nos próximos dias. O jogador estava no Al-Ahli, da Arábia Saudita, e será mais um reforço dos cariocas para a sequência da temporada. O brasileiro de 32 anos se despediu do clube árabe nesta segunda-feira, por meio de seu perfil no Instagram.

“Al-Ahli foi minha casa por um curto período de tempo, mas ficará para sempre na minha memória e no meu coração. Fui recebido com muito carinho pelo clube, equipe e torcedores. Em cada jogo, dei tudo de mim e realmente espero que o clube volte a ser o grande clube que conheci. Hoje encerro meu ciclo neste clube incrível, que me fez sentir em casa, e também uma jornada incrível e inesquecível em um país que, por muitos anos, se tornou minha primeira casa, por isso serei eternamente grato. Obrigado, Al-Ahli. Obrigado, (Arábia) Saudita. Obrigado a todos os meus fãs sauditas, vou amar vocês para sempre!”, escreveu em seu perfil.

Carlos Eduardo é esperado no Botafogo para realizar exames médicos e assinar contrato até 2024. Até agora, os alvinegros já confirmaram as chegadas do lateral esquerdo Marçal e do atacante Luís Henrique.

Antes de sair do Brasil, em 2012, o meia passou por Fluminense, Ituano, São Bento e Desportivo Brasil. Fora do país, o jogador tem passagens pelo Porto, de Portugal, Nice, da França, e clubes árabes. Na última temporada pelo Al-Ahli, Carlos Eduardo jogou 26 vezes e marcou 6 gols.