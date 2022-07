Peruanos são condenados na França por delitos em final da Liga dos Campeões

A justiça francesa condenou, nesta terça-feira, três peruanos, julgados por cometerem roubo a torcedores durante o caos registrado na final da Liga dos Campeões, no final de maio, no Stade de France.

Um tribunal em Bobigny, ao nordeste de Paris, considerou os três homens, de 21, 26 e 39 anos, culpados de detenção ilegal de dois telefones celulares cujo roubo foi relatado por dois torcedores do Liverpool.

Os dois mais jovens, residentes na Espanha, foram condenados a seis meses de prisão, e o mais velho, a nove, culpado também por trabalhar como taxista ilegal, posse de maconha e não ter seguro.

Nenhum deles deverá ser preso se não for condenado nos próximos anos. Os dois jovens, que estavam em prisão preventiva desde a detenção no final de maio, receberam a sentença com alívio.

Os três acabaram não sendo condenados pela detenção ilegal de 14 telefones celulares e pelo roubo dos dois denunciados, pelos quais foram julgados. A promotoria pedia oito meses de prisão por esses fatos.

“Eles são absolvidos dos atos de detenção ilegal de 14 celulares, porque não sabemos se foram roubados ou não”, disse o presidente do tribunal, que seguiu o parecer da defesa de que não poderiam ser condenados por furto para os outros dois.

A final da Liga dos Campeões, em que o Real Madrid venceu o Liverpool por 1 a 0, foi marcada por cenas de tensão, uso de gás lacrimogêneo pela polícia e roubos.

A promotoria de Bobigny indicou no final de junho que os torcedores ingleses e espanhóis apresentaram 80 queixas. O governo havia habilitado suas embaixadas na Espanha e no Reino Unido para isso.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, pediu desculpas aos torcedores, apesar de inicialmente atribuir o caos a “30.000 a 40.000” torcedores ingleses sem ingressos ou com entradas falsas. Dias depois, a justiça condenou três pessoas por atos semelhantes.

Um homem de 25 anos foi condenado a dez meses de prisão, sete de cumprimento obrigatório, por roubar violentamente um relógio avaliado em 48.300 de dólares (R$ 260 mil) de um espectador mexicano.

Já um palestino de 34 anos foi condenado a dez meses de prisão por arrancar o colar de uma britânica; e o terceiro, um argelino de 24 anos, a seis meses, com suspensão da pena, por roubar o celular de um torcedor.