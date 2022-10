Pesquisa aponta como facilitar venda de carne por pequenos produtores

A participação da agricultura familiar no PNAE – o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos – ainda é pequena na região Nordeste. Esse é um dos pontos abordados pela pesquisa da UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, feita em parceria com a instituição norte-americana Toronto Metropolitan University.

Durante um ano, os pesquisadores analisaram dados de 31 municípios potiguares. O principal entrave encontrado foi a “burocracia”.

O estudo revelou que apenas 18% da carne adquirida pelo PNAE em 2019 veio do pequeno produtor. Apesar de existir oferta de alimentos de origem animal suficiente para suprir a demanda quanto o mínimo exigido pela legislação que prevê pelo menos 30% dos alimentos adquiridos da agricultura familiar.

A pesquisa também aponta que a maioria do que é comprado desses pequenos produtores são produtos hortifrúti, e alguns municípios sequer conseguem adquirir alimento de produtores locais. De todas as cidades pesquisadas, apenas 3 compraram carne de agricultura familiar.

De acordo com Viviany Chaves, uma das autoras do relatório, para conseguir vender carne para o PNAE, os municípios precisam dar condições para que os pequenos produtores cumpram as regras mínimas de inspeção sanitária: a presença de abatedouros, equipes qualificadas e formas de armazenamento e transporte.

O relatório da UFRN sugere o estabelecimento de consórcios intermunicipais, para qualificar e fornecer equipamentos mínimos para cadeia local de produção de carne.

