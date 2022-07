Pesquisa aponta quais municípios baianos estão com índice de desenvolvimento muito baixo

O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC- Brasil) é uma ferramenta elaborada pelo Instituto pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) em parceria com a (Sustainable Development Solution Network), com o apoio do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiamento do Projeto CITinova, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Os dados possibilitam avaliar em cada município brasileiro a evolução da Agenda 2030 da ONU.

A ferramenta divide os municípios por pontuação (0 a 100) em cinco categorias em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sendo eles,

A nota/conceito para os municípios do extremo sul da Bahia são:

Município Impostos arrecadados em 2021 Nota ODS Tipo de Desenvolvimento Porto Seguro R$ 557.483.641,17 49,18 Baixo Teixeira de Freitas R$ 458.392.260,15 48,52 Mucuri R$ 203.576.230,23 45,49 Itamaraju R$ 172.556.595,68 44,23 Santa Cruz de Cabrália R$ 106.961.871,37 44,18 Eunápolis R$ 343.733.476,11 43,93 Belmonte R$ 73.436.640,30 42,47 Lajedão R$ 22.321.612,13 42,34 Alcobaça R$ 88.308.679,83 41,43 Nova Viçosa R$ 121.422.631,37 41,22 Prado R$ 108.399.445,4 41,20 Caravelas R$ 92.345.144,75 40,96 Itanhém R$ 58.723.339,73 40,70 Ibirapuã R$ 40.795.058,84 40,07 Itabela R$ 97.968.582,96 40,05 Medeiro Neto R$ 74.556.825,05 39,94 Muito Baixo Itapebi R$ 43.870.434,94 39,61 Vereda R$ 27.559.095,40 39,19 Itagimirim R$ 30.180.614,33 37,15 Jucuruçu R$ 31.504.320,04 36,76 Guaratinga R$ 57.049.423,57 36,38

Quando analisamos exclusivamente Itamaraju nota-se que entre os 5.570 municípios brasileiros ele encontra-se na posição 3.563 conforme dados disponíveis em https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/itamaraju-BA.

Os demais valores podem ser encontrados em https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/