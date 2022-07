Pesquisa CNDL: 84% dos consumidores preferem comprar perto de casa

Apesar de o Brasil seguir a tendência mundial de crescimento das compras online, o comércio perto de casa segue na preferência dos consumidores como principal local de compras para o dia a dia. É o que mostra a pesquisa “Impactos da Mobilidade Urbana no Varejo”, divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC-Brasil e o Sebrae. Oito em cada 10 brasileiros preferem comprar próximo de casa.

Em 2017, 84% dos entrevistados afirmou ter preferência por compras nas lojas físicas mais próximas. A pesquisa atual mostra leve queda no percentual, mas o número ainda é expressivo: o comércio perto de casa é preferência de 77% das pessoas.

Apenas 8% afirmaram que fazem a maior parte das compras perto do trabalho; 6% citaram os sites de lojas virtuais e 5% citaram os aplicativos.

Os entrevistados também responderam sobre o tipo de estabelecimento onde mais fazem compras. As lojas de rua foram as mais citadas: 57%. Em seguida, estão os shoppings centers, que foram mencionados por 15% dos consumidores.

Daniel Sakamoto, Gerente Executivo da CNDL, destaca que conhecendo estas preferencias dos consumidores, os micro e pequenos empresários tem um norte inicial para empreender.

A pesquisa “Impactos da Mobilidade Urbana no Varejo” ouviu 800 pessoas, homens e mulheres, com idade igual ou superior a 18 anos, de todas as classes econômicas, excluindo analfabetos, nos meses de fevereiro e março deste ano. Os dados completos podem ser acessados no site da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. O endereço é cdls.org.br

Reportagem de Madson Euler da Rádio Nacional em São Luís

