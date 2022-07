Pesquisa da CNC aponta que população brasileira está menos endividada

A população brasileira está menos endividada e voltando a pagar suas contas em atraso. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada nesta quinta-feira pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo.

O percentual de endividados registrou, em junho, o segundo recuo seguido após alta recorde da série histórica em abril deste ano.

E, a proporção de famílias que relataram ter dívidas a vencer chegou a 77,3% em junho, queda de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior. Porém, em relação a junho do ano passado, a proporção de quem tem dívidas a vencer cresceu 7,6 pontos percentuais.

Sobre a inadimplência, a pesquisa aponta que a proporção de famílias com contas em atraso caiu 0,2 ponto percentuais, a primeira queda desde setembro de 2021, chegando a 28,5%.

Entre as que afirmam que não terão condições de pagar as contas atrasadas, a retração também foi de 0,2 ponto percentual, atingindo 10,6%, o menor percentual do indicador desde fevereiro deste ano.

Já as dívidas no cartão de crédito, que representam 86,6% dos endividados, tiveram a segunda redução consecutiva, de 1,9 ponto percentual.

Ainda segundo a pesquisa, as mulheres são mais endividadas do que os homens. O percentual é de 80,1%, contra 76,5%. Contudo, de maio para junho, o endividamento apresentou queda entre o público feminino.

O estudo também apontou que a maioria dos consumidores,33,4% que precisaram atrasar contas ou dívidas em junho não concluiu o ensino médio.

A economista da CNC e responsável pela pesquisa, Izis Ferreira, explica que, apesar de o mercado de trabalho estar absorvendo trabalhadores com menor nível de escolaridade, o rendimento médio, achatado pela inflação elevada, dificulta a organização do orçamento familiar.

