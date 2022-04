Pesquisa da CNI aponta que 95% da população sentiu impacto da inflação

76% dos brasileiros tiveram a situação financeira muito afetada pelo aumento de preços nos últimos seis meses, é o que mostra uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI divulgada nesta quarta-feira. As mais atingidas são as pessoas sem escolaridade, com renda de até um salário mínimo e os moradores do Nordeste. Seis em cada 10 brasileiros reduziram gastos nos últimos seis meses. Já o impacto da inflação foi sentido por 95% da população.

De acordo com o estudo, 59% dos pesquisados afirmaram que aumentaram gastos com conta de luz, 56% com gás de cozinha, 51% com água e luz e 50% com combustível. Já na parte dos alimentos, o arroz e o feijão foram os que mais atingiram o bolso do brasileiro: 52% dos entrevistados afirmam que tiveram gastos a mais. Em seguida vieram frutas e verduras, com 49%, e em terceiro lugar, a carne vermelha, com 48%.

O levantamento apontou ainda que a alta nos preços dos alimentos teve impacto na qualidade da comida, com redução de itens importantes para garantir uma boa alimentação, como é o caso da carne vermelha: 31% dos entrevistados afirmaram que reduziram o consumo dessa carne. e 19% reduziram a quantidade de frutas e verduras na alimentação.

Já a situação econômica atual, em comparação com crises econômicas anteriores, é considerada tão grave quanto ou mais grave por 81% da população. A pior percepção, segundo o estudo, é da população com mais de 60 anos, que conviveu com inflação alta e diversos planos econômicos. 66% dos ouvidos acreditam que a inflação vai aumentar nos próximos seis meses.

Os dados são da pesquisa Comportamento e economia no pós-pandemia, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria – CNI ao Instituto FSB Pesquisa. Foram entrevistadas 2.015 pessoas, entre 1º e 5 de abril.

Economia Brasília Kariane Costa – Repórter da Rádio Nacional pesquisa CNI 2:37