Pesquisa indica que 56% dos viajantes optam por um destino nacional

Número de viagens internacionais está se aproximando ao número de viagens dentro do Brasil. Pesquisa da Braztoa, a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, mostra que, entre abril e junho desse ano, 56% dos viajantes escolheram destinos nacionais contra 44% que optaram por viajar para o exterior.

A diferença de apenas 12 pontos percentuais que separam as viagens nacionais das internacionais é um recorde. No Brasil, a média histórica é de que 70% dos viajantes optam por destinos dentro do país.

Para Roberto Nedelciu, presidente da Braztoa, os roteiros internacionais estão atraindo as pessoas em função dos altos preços das viagens nacionais.

A proporção fica ainda mais gritante comparado com o período de fechamento de fronteiras durante a pandemia de coronavirus, quando os roteiros nacionais responderam por 94% das viagens.

Para Roberto Nedelciu os números também devem acender um alerta para o setor de turismo no Brasil. Ele acredita que o país tem um dos maiores potenciais turísticos do mundo em função de suas belezas naturais, mas é preciso investir na infraestrutura e na diversidade de roteiros para atrair mais turistas.

O balanço da Braztoa também mostra que, apesar das duras perdas que o setor de turismo enfrentou nos últimos dois anos, o faturamento das operadoras e agências de viagem voltou a crescer. Segundo a pesquisa, 40% das empresas já estão faturando mais do que em 2019, ano que antecede pandemia.

No ranking de destinos nacionais, Maceió, Natal e São Paulo ocupam a primeira colocação. Fortaleza, Salvador e Gramado dividem o segundo lugar. E Lençóis Maranhenses ocupa a terceira colocação.

No ranking de viagens internacionais, Portugal fica em primeiro lugar, seguido da Argentina e de Orlando, nos Estados Unidos. Chile, e Cancun, no México, dividem o terceiro lugar na preferência dos brasileiros.

