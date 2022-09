Pesquisa IPEC: Lula tem 44% dos votos, Bolsonaro, 31%, Ciro, 8%, e Simone, 4%

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira mostrou um quadro quase inalterado na corrida ao Palácio do Planalto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve 44% das intenções de voto, mesmo índice de 29 de agosto. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), oscilou um ponto para baixo ante pesquisa anterior, com 31%.

Na sequência, apareceram Ciro Gomes (PDT), com 8% das intenções de voto e Simone Tebet (MDB), com 4%. Os dois candidatos oscilaram um ponto para cima em relação à pesquisa anterior e se mantiveram empatados no limite da margem de erro, de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. Felipe d’Avila continuou com 1%, como na sondagem anterior; Soraya Thronicke (União Brasil) também manteve o 1%.

Na pesquisa espontânea, em que não são mostrados os nomes dos candidatos, Lula marcou 42% e Bolsonaro, 30%.

Segundo turno

O Ipec também pesquisou a intenção de voto em um eventual segundo turno. Conforme o instituto, Lula marcou 52% e Bolsonaro, 36%. Na sondagem anterior, o petista tinha 50% das intenções de voto e Bolsonaro, 37%.

A pesquisa Ipec ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 cidades de todo o País. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00922/2022.