Pesquisa revela que 46% donos de PlayStation estão interessados ​​no Xbox Game Pass

Há uma pesquisa da equipe de pesquisa do YouGov recebendo muita atenção hoje, apesar de ter sido publicada pela primeira vez em janeiro (foi descoberta pelo VGC), indicando que quase 50% dos proprietários de PlayStation nos EUA considerariam assinar o Xbox Game Pass com base em a adição de jogos da Activision Blizzard ao catálogo.

A YouGov entrevistou 1.200 adultos americanos e 1.200 adultos britânicos em janeiro e descobriu que Call of Duty era a franquia em que os assinantes não Xbox Game Pass estavam mais interessados, com todo o resto muito atrás.

Enquanto isso, aqui estão as estatísticas para não assinantes que “considerariam” se inscrever com base no acordo da ActiBlizz:

“O Xbox Game Pass é um serviço de assinatura em que os usuários pagam uma taxa mensal entre US$ 9,99 e US$ 14,99 para obter acesso a uma grande biblioteca de jogos. Pass? (% de jogadores que não assinam o Xbox Game Pass)” [Os números indicam o entrevistado] escolheu qualquer franquia da Activision:

Jogadores do Xbox (EUA) – 43%

Jogadores de PlayStation (EUA) – 46%

Nintendo Gamers (EUA) – 46%

Jogadores de PC (EUA) – 42%

Jogadores de smartphones (EUA) – 27%

Jogadores do Xbox (Reino Unido) – 48%

Jogadores de PlayStation (Reino Unido) – 29%

Jogadores da Nintendo (Reino Unido) – 26%

Jogadores de PC (Reino Unido) – 26%

Jogadores de smartphones (Reino Unido) – 20%

O YouGov apontou especificamente no relatório que o número de 46% do PlayStation nos EUA (proprietários de PS4 e PS5 “que indicaram interesse em um Game Pass que inclui grandes títulos da Activision”) foi uma parte notável das estatísticas, chegando a dizer poderia “colocar a Microsoft em uma posição forte para dividir o mercado de seu principal concorrente”.

A outra conclusão foi que Call of Duty será um grande benefício para a Microsoft e a marca Xbox daqui para frente, “trazendo seguidores dedicados e enorme potencial de crescimento para o Xbox Game Pass”.