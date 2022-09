Pétala Barreiros comete gafe durante pré-estreia de “A Fazenda 14”

Pétala Barreiros é uma das confirmadas de “A Fazenda 14” e durante o programa de pré-estreia acabou citando a emissora concorrente. A gafe aconteceu durante a sabatina com os jornalistas durante o programa desta segunda-feira (12). A influenciadora citou um dos bordões de Nego Di, durante o BBB 21, da Globo.

Pétala foi questionada pela jornalista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa sobre um suposto romance com o empresário Bernardo Couto. “Namorando eu ainda não estou”, afirmou. “Mas está rolando?”, insistiu a jornalista. “A gente se conheceu faz pouco tempo e entrei aqui com a gente se falando. Eu gosto muito dele. É uma pessoa muito especial. Estou com muita saudade”, acrescentou Pétala.

“E esse estamos juntos é porque teve beijo na boca? Ficação? Entrou comprometida?” insistiu Fábia. “Já teve beijo na boca. Fica aí, viu?“, finalizou a influenciadora mandando um recado para o affair. A atitude de Pétala arrancou risadas dos peões e até da apresentadora, Adriane Galisteu, que gostou de ver a peoa se comprometendo com alguém fora da casa. “Planta faz isso? Planta não faz isso“, soltou a influenciadora.

Essa moça Pétala Barreiros eu tenho certeza que vai ficar com a cota de planta da edição #afazenda #centralsplash

— Dudu Leocadio (@leocadio_dudu) September 5, 2022

Quem são os cinco nomes que disputam uma vaga em “A Fazenda 14” A Fazenda 14 começou colocando fogo no paiol nesta segunda-feira (12). O reality show só começa oficialmente nesta terça-feira (13), mas já foram anunciados os cinco nomes que disputarão uma vaga para integrar o elenco fixo do programa.

São eles: a dançarina e modelo Bia Miranda, que já havia sido confirmada em A Fazenda, o ex-jogador de futebol André Santos, Cláudia Baronesa, empresária, mãe de MC Gui e ex-Power Couple, o MC Créu, e a atriz de pegadinhas Suzi Sassaki.

O público decide quem entrará através de uma votação aberta no site do R7.

