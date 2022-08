Pétala Barreiros, ex de Marcos Araújo, estará em A Fazenda 14

A influenciadora Pétala Barreiros, de 23 anos, estará em A Fazenda 14. A coluna LeoDias descobriu que a jovem já assinou contrato com a Record e se tornará uma peoa no próximo mês. Para quem não a conhece, Pétala Barreiro ganhou as manchetes do país após se meter em uma polêmica com o seu ex-marido Marcos Araújo, que é dono da AudioMix e do Festival Villa Mix, e com a atual dele, a apresentadora Livia Andrade. A famosa e o empresário se conheceram quando ela tinha apenas 14 anos. Eles se casaram e tiveram dois filhos juntos. Quando se separaram definitivamente, no final do ano de 2020, Pétala acusou Marcos de tê-la estuprado quando ainda era menor de idade.

Com dois milhões de seguidores no Instagram, ela não é um nome conhecido do grande público mas possui fãs leiais nas redes sociais. Resta saber se a influencer terá o dom para viver ao lado de vacas, galinhas e mais de 20 desconhecidos ao seu lado.

