Petistas admitem erros de Lula no debate, mas veem saldo positivo

Integrantes da campanha de Lula (PT) admitem nos bastidores que o ex-presidente errou em alguns momentos do debate da TV Bandeirantes neste domingo (16/10), mas avaliam que, no geral, o saldo foi positivo.

Para petistas, o principal erro de Lula foi cometido no terceiro e último bloco. Nessa etapa, o ex-presidente calculou errado seu tempo, permitindo Jair Bolsonaro atacá-lo livremente por cinco minutos, sem réplica.

“Ficamos um pouco apreensivos com a falta de controle de tempo no começo”, admitiu à coluna um influente aliado de Lula, ponderando, na sequência, que “Bolsonaro usou mal” esses cinco minutos.

Aliados do ex-presidente ressaltam, porém, que ele venceu o primeiro bloco. Nessa fase, o petista manteve o domínio do debate, ao confrontar Bolsonaro sobre ações do governo, especialmente sobre erros na pandemia da Covid-19.

Na visão de petistas, entre erros e acertos, o saldo foi positivo. “No geral, Lula foi melhor. Poderia ter falado bastante coisas, mas o debate decisivo vai ser o da Globo. E ele se saiu muito bem nesse treinamento”, avaliou um aliado.

Nesse cenário, integrantes da campanha de Lula acreditam que nenhum dos dois presidenciáveis conseguirá virar votos apenas com o desempenho no debate.

