PETO prende acusados de invadir igreja evangélica

Destaque



Publicado em 23 de fev de 2022 e atualizado às 15:38

Militares que integram o PETO da 43ª CIPM, efetuaram a prisão de 03 acusados de violação de espaço de uma instituição religiosa, nesta quarta-feira (23) de fevereiro.

Os acusados acessaram as dependências de uma igreja evangélica no bairro Cristo Redentor. No entanto, o pastor estava na localidade realizando atividade rotineiras e surpreendeu os acusados.

Uma guarnição da PETO foi solicitada e os militares prenderam os suspeitos.

Na delegacia foi identificado que um dos suspeitos é acusado disparar uma arma de fogo contra a face de um jovem morador do bairro Cristo Redentor.

Os envolvidos prestaram depoimento na delegacia da Polícia Civil e ficarão a disposição da justiça.