PETO realiza prisão de acusados de assalto

Na noite de quinta-feira (02), a 43ªCIPM/Itamaraju recebeu a informação de que dois indivíduos a bordo de uma motocicleta tinham praticado um roubo de uma moto e de três aparelhos de telefonia móvel de pessoas que estavam em um restaurante, no distrito de Cumuruxatiba, em Prado, ocasião em que alvejaram com arma de fogo duas das vítimas, as quais foram socorridas à UPA daquele município.

De imediato, policiais militares integrantes do PETO e do Grupamento de Motociclistas deslocaram-se à rodovia BA 489, que dá acesso ao município de Prado, e montaram uma barreira, logrando êxito na prisão dos autores, na recuperação do veiculo roubado, uma Honda Bros 160, e dos três celulares, bem assim na apreensão de um revólver calibre. 38 e da moto usada na ação criminosa, uma Honda CG, sem placa de identificação e com restrição de roubo.

Os dois homens receberam a voz de prisão em flagrante pela prática dos crimes de roubo e tentativa de homicídio, sendo apresentados ao Plantão Regional da Polícia Civil, em Teixeira se Freitas, juntamente com os materiais recuperados e apreendidos na ação policial, onde foram autuados e permanecem presos.