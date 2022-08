Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel tipo A

A Petrobras anunciou uma nova redução no preço médio de venda do diesel tipo A. O litro do combustível para as distribuidoras vai cair de R$ 5,41 para R$ 5,19. A redução de R$ 0,22 passa a valer nesta sexta-feira. Os preços dos demais combustíveis não foram alterados.

Essa é a segunda queda seguida anunciada pela estatal no diesel. Na semana passada, o valor do litro do combustível já havia sido reduzido em R$ 0,20.

De acordo com a empresa, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 4,87, em média, para R$ 4,67 a cada litro vendido na bomba.

A Petrobras justificou que a redução acompanha o comportamento dos valores de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel, e é coerente com a prática de preços da empresa, que busca o equilíbrio dos seus custos com o mercado global.

