Petrobras anuncia reajuste de preços da gasolina e do diesel

A Petrobras anunciou novos aumentos para a gasolina e o diesel nesta sexta-feira (17). O preço do GLP não será alterado. A alta já vale a partir deste sábado.

A empresa justifica, em nota, que tem buscado o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse imediato para os preços internos da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio. Ainda segundo a Petrobras, esse posicionamento permitiu manter preços de GLP estáveis por até 152 dias; do diesel por até 84 dias; e da gasolina por até 99 dias.

De acordo com a Petrobras, o mercado mundial de energia está atualmente em situação desafiadora, por conta da recuperação da economia mundial e do conflito no leste europeu, que começou em fevereiro deste ano.

O preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06, por litro. E para o diesel, passará de R$ 4,91 para R$ 5,61, por litro.

