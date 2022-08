Petrobras anuncia redução de R$ 0,18 na gasolina para distribuidoras

A Petrobras reduziu novamente o preço de venda de gasolina para as distribuidoras. A partir desta terça-feira (16), o preço médio de gasolina tipo A vai passar de R$ 3,71 para R$ 3,53 o litro, uma redução de R$ 0,18. Essa é a terceira queda no valor do combustível desde julho. O último entrou em vigor no dia 29.

De acordo com a Petrobras, a parcela da companhia no preço ao consumidor vai cair de R$ 2,70 para R$ 2,51, em média, a cada litro vendido na bomba, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina tipo A e 27% de etanol anidro para a composição do combustível que abastece os veículos.

Em comunicado a companhia ressaltou que a redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a política, que busca o equilíbrio dos valores que pratica com aqueles do mercado global.

Rio de Janeiro Bianca Paiva / Guilherme Strozi Fabiana Sampaio – Repórter da Rádio Nacional