Petrobras anuncia redução de R$ 0,20 no preço do diesel tipo A

A Petrobras anunciou uma redução de R$ 0,20 no preço médio de venda do diesel tipo A. O litro do combustível para as distribuidoras vai cair de R$ 5,61 para R$ 5,41 a partir desta sexta-feira.

Segundo a empresa, considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 5,05, em média, para R$ 4,87 a cada litro vendido na bomba.

A gasolina teve duas quedas seguidas no preço de venda para as distribuidoras em julho, enquanto o diesel teve seu último reajuste em 18 de junho, quando o litro aumentou para 5,61.

Em coletiva de imprensa na semana passada, o diretor de Comercialização e Logística da Petrobras, Cláudio Mastella, explicou que os dois combustíveis respondem de forma oposta às mudanças sazonais.

De acordo com a Companhia, a redução acompanha a evolução dos valores de referência, que se estabilizaram em patamar inferior para o diesel, e é coerente com a prática de preços da empresa, que busca o equilíbrio dos seus custos com o mercado global.

