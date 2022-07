Petrobrás atinge lucro líquido de R$ 54,3 bilhões em três meses

A Petrobras atingiu lucro líquido de R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre deste ano. O resultado, anunciado nesta quinta-feira, foi creditado à forte geração de caixa, refletindo o desempenho operacional e o aumento do preço de mercado do petróleo.

O diretor financeiro e de relacionamento com investidores, Rodrigo Araújo Alves, ressaltou que os resultados mostram a resiliência e a solidez da companhia, que é capaz de gerar resultados sustentáveis, seguindo com sua trajetória de criação de valor.

De acordo com a Petrobras, o lucro líquido no trimestre refletiu principalmente a valorização do preço do petróleo tipo brent no período.

O resultado também foi impactado pelo ganho de capital de R$ 14,bilhões e 200 milhões de reais relativo ao acordo de coparticipação em Sépia e Atapu.

*Com informações da Agência Brasil

Economia Brasília Agência Brasil Beatriz Arcoverde* – Editora da Radioagência Nacional Lucro Petrobrás 1:11