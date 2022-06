Petrobras aumenta preço do querosene de aviação em 11,4%

A Petrobras elevou o preço médio do querosene de aviação em 11,4%. O combustível é utilizado por aviões de grande porte e o reajuste deverá impactar no valor final das passagens aéreas, que já subiram 9,48% no mês de abril, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A correção foi anunciada nesta quinta-feira (2), mas está valendo desde quarta.

Em nota, a Petrobras afirmou que os preços de venda do querosene buscam o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor do produto e da taxa de câmbio, para cima ou para baixo.

Além disso, a companhia explicou que os preços de comercialização são ajustados mensalmente, segundo fórmula contratual negociada pelo setor. No entanto, segundo a petroleira, o mercado brasileiro de combustíveis é aberto à livre concorrência e não existem restrições legais, regulatórias ou logísticas para que outras empresas atuem como produtores ou importadores do combustível.

Em reposta ao novo aumento, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) divulgou uma nota em que protesta contra a precificação total do combustível em dólar, já que a produção nacional do querosene de aviação é superior a 90%.

De acordo com a Abear, o preço praticado no país chega a ser 40% superior ao da média global. E de 1º de janeiro a 1º de junho, o combustível já acumula alta de 64,3%.

Ainda segundo a associação, o querosene de avião corresponde a mais de dois terços dos custos totais da companhia, o que explica o reflexo nos preços das passagens.

