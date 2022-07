Petrobras: distribuição de dividendos não compromete investimentos

A Petrobras atingiu lucro líquido de R$ 54,3 bilhões no segundo trimestre deste ano. O resultado foi creditado à forte geração de caixa, reflexo do desempenho operacional e o aumento do preço de mercado do petróleo.

De acordo com a estatal, o lucro líquido no trimestre resulta principalmente da valorização do preço do petróleo tipo Brent no período. E também foi impactado pelo ganho de capital de R$ 14 bilhões referente ao acordo de coparticipação nos campos de Sépia e Atapu.

A companhia também aprovou o pagamento de dividendos aos acionistas no valor de R$ 6,73 por ação. E recolheu mais de R$ 77 bilhões em tributos e participações governamentais no segundo trimestre. No ano, foram cerca de R$ 147 bilhões recolhidos, um aumento de 92% na comparação com primeiro semestre do ano passado, de acordo com a estatal, além de R$ 32 bilhões de dividendos para a União.

Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, o diretor financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobras, Rodrigo Araújo Alves, afirmou que a política de distribuição de dividendos, que se intensificou a partir de 2021, não compromete os investimentos da estatal.

Sobre o reajuste de preço dos combustíveis, o diretor de Comercialização e Logística, Claudio Mastella, esclareceu que o diesel não sofreu redução de preços como ocorreu com a gasolina porque os combustíveis seguem tendências diferentes.

A Gasolina sofreu nova redução a partir desta sexta-feira, com o preço médio de venda para as distribuidoras caindo de R$ 3,86 para R$ 3,71 por litro. Com isso, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor caiu de R$ 2,81, em média, para R$ 2,70 a cada litro vendido na bomba.

