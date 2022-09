Petrobras reduz preço de venda do gás de cozinha para distribuidoras

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (12)uma redução de vinte centavos no preço médio de venda do GLP, o gás de cozinha, para as distribuidoras.

O quilo vai passar de R$ 4,23 para R$ 4,03, uma redução média de R$ 2,60 no valor no botijão de 13 quilos, que cai para R$ 52,34.

A última redução do GLP ocorreu em abril deste ano, quando o preço médio do quilo caiu 25 centavos, com o botijão passando a custar R$ 54,94.

De acordo com a companhia, a queda nos valores acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado.

A estatal destacou ainda que publica no site preços.petrobras.com.br todas informações referentes à formação e composição dos preços de combustíveis ao consumidor.

