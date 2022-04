Petrobrás tem aumento de 3,4% na produção de óleo no 1º trimestre

A Petrobras atingiu o equivalente a 2,8 milhões de barris de óleo por dia no primeiro trimestre de 2022.

O resultado representa um aumento de 3,4% na produção média de óleo, gás e liquido de gás natural em relação ao quarto trimestre de 2021.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, no Relatório de Produção e Vendas.

A companhia atribuiu os resultados à crescente produção dos navios-plataforma localizados no pré-sal da Bacia de Santos e à entrada em operação de novos poços no pós-sal na Bacia de Campos.

A produção no pré-sal bateu recorde mensal em janeiro de 2022, com mais de 2,06 milhões de barris de óleo equivalente por dia, e recorde trimestral, de 2,03 milhões de barris, representando 72% da produção total da companhia.

Outro destaque do relatório, é o recorde de 56% de participação de diesel S-10 na produção total de diesel. De acordo com a empresa, em linha com a orientação estratégica de foco em produtos mais limpos e de maior valor agregado. Também houve recorde trimestral na participação do diesel S-10 nas vendas totais do combustível, que chegou a 58%.

