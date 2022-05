Petrobrás vai investir US$ 5 bilhões em exploração no pré-sal

A Petrobras vai investir US$ 5,5 bilhões de dólares em atividades exploratórias nos próximos cinco anos. A informação foi dada nesta quarta-feira pelo gerente-executivo de estratégia da empresa, Eduardo Bordieri, durante painel em evento anual da Câmara de Comércio Brasil Texas, em Houston, no Texas, Estados Unidos.

Bordieri disse que a intensificação do esforço exploratório da empresa deriva das recentes descobertas de petróleo na região do pré-sal, nas áreas de Alto de Cabo Frio Central e Aram. Do total de investimentos programados pelo plano estratégico da estatal em novas fronteiras exploratórias, 58% serão destinados às Bacias do Sudeste, 38% à Margem Equatorial e 2% às demais áreas.

Eduardo Bordieri ainda destacou a redução significativa no tempo de construção de poços no pré-sal. Entre 2018 e 2021, a companhia reduziu esse prazo de 100 para menos de 70 dias, em média. O objetivo é alcançar, até 2024, uma queda de 14% nesse prazo. Segundo o executivo, a diminuição dos prazos na construção de poços contribui para a preservação da segurança operacional e a queda de custos associada à geração de valor.

Nos próximos cinco anos, a Petrobras também pretende colocar em produção 15 navios-plataforma do tipo sistema flutuante de produção, armazenagem e transferência de petróleo.

*Com informações da Agência Brasil

