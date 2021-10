Peugeot 208 com registro de apropriação indébita é recuperado na BR 101 em Eunápolis

Destaque



Publicado em 21 de out de 2021 e atualizado às 19:40

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde desta quinta-feira (21), por volta das 13h30, veículo não devolvido a locadora e deteve um homem de 27 anos que circulava com o carro de forma irregular.

A ocorrência foi registrada em frente a unidade operacional da PRF de Eunápolis, localizada no Km 720 da BR 101, no extremo sul baiano. Na oportunidade, a equipe abordou o veículo Peugeot/208 ACT, e durante a fiscalização, constatou-se que o veículo possuía registro de apropriação indébita no sistema SINAL da PRF.

A equipe entrou em contato com a empresa proprietária do veículo que informou ter confeccionado o Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro na data de 15/10/2021.

O veículo foi alugado em nome do condutor abordado e segundo a locadora, o automóvel deveria ter sido devolvido na data de 28/08/202, porém, apesar de várias tentativas de contato, o veículo não foi entregue no prazo contratual.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, o crime de Apropriação indébita de Veículo, crime previsto no art. 168 do Código Penal. O condutor foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil para continuidade dos procedimentos legais.

SISTEMA SINAL

Para cadastrar casos de roubo, furto, clonagem, apropriação indébita e adulteração de veículos, as pessoas podem acessar o site www.prf.gov.br/sinal e inserir informações sobre o crime e as características do automóvel. De imediato, uma mensagem é enviada para os celulares dos policiais que estejam mais próximos da ocorrência, para auxiliar na recuperação do veículo. Vale ressaltar que o registro no sistema não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.