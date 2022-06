PF combate grupo que lavava dinheiro do tráfico internacional de droga

Uma operação da Polícia Federal tenta desmontar uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva. A maioria deles no estado de São Paulo. Uma pessoa também foi presa em Recife.

A organização criminosa começou a ser investigada em abril de 2020, quando a polícia apreendeu 650 quilos de cocaína no Aeródromo da Coroa do Avião, em Igarassu, cidade na região metropolitana de Recife. Na época, o piloto, o copiloto e outras pessoas que estavam descarregando a droga de um avião foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

A cocaína não ficaria no Brasil. A quadrilha ia esconder a droga em uma exportação de sucata que partiria de navio para a Europa a partir do porto de Suape, também em Pernambuco.

As investigações revelaram um grande esquema, em várias cidades do país, envolvendo empresas de fachada criadas para dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido com o tráfico. Os cálculos da Polícia Federal indicam que juntas essas empresas movimentaram mais de 116 milhões de reais apenas nos 4 primeiros meses de 2020.

Além das prisões, foram executados16 mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Recife, em Campo Grande e Manaus e também em Coari, no interior do Amazonas, e em sete cidades paulistas das regiões da capital, baixada santista e Ribeirão Preto.

Agora os documentos apreendidos vão ser analisados e a polícia não descarta a possibilidade de um novo desdobramento da operação para prender pessoas remanescentes na quadrilha.

A operação dessa quarta-feira foi batizada de Corona, que em espanhol significa Coroa. O nome é uma referência ao aeródromo onde foi aprendida a droga em 2020. Os acusados podem responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, financiamento do narcotráfico, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.

