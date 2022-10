PF cumpre mandados contra suspeitos de mega-assalto em Araçatuba

A Polícia Federal realizou hoje uma nova fase da operação que investiga os suspeitos de participação no mega roubo a bancos em Araçatuba, no ano passado.

No dia 30 de agosto de 2021, a cidade paulista foi palco de um assalto a agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil que chocou o país inteiro pela violência.

Cerca de 100 quilos de explosivos foram espalhados pela cidade e reféns usados com escudos humanos, amarrados nos capôs dos veículos usados na fuga das quadrilhas. Dois moradores da cidade foram mortos e várias pessoas ficaram feridas.

Quarenta policiais federais cumpriram cinco mandados de prisão temporária.

Entre os investigados que foram presos estão pessoas que participaram diretamente do roubo, outras que financiaram a operação, além de um núcleo de responsáveis por fraudes para facilitar o uso dos veículos pelos criminosos e esconder as armas usadas pela Organização Criminosa.

Além das prisões, também foram executados dez mandados de busca e apreensão e cinco de identificação criminal, nas cidades paulistas de Sorocaba, Limeira, Campinas, Osasco e Guarujá, além de Goiânia, em Goiás.

Essa é a 11ª fase da operação que investiga o ataque a Araçatuba. Segundo a Polícia Federal, desde o ano passado foram cumpridos 53 mandados de prisão e 105 mandados de busca e apreensão.

Segurança São Paulo Roberto Marques Piza / Guilherme Strozi Eliane Gonçalves – Repórter da Rádio Nacional Araçatuba mega assalto roubo Polícia 86:00