PF cumpre mandados de prisão em operação contra tráfico internacional de drogas

Uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira (20) continua a investigar uma organização criminosa que usava contêineres armazenados no Porto de Salvador para traficar drogas para a Europa. A PF cumpre 4 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva em Salvador, Lauro de Freitas e na cidade Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A investigação mostrou que a quadrilha recrutava funcionários do Porto para que fossem até o Terminal de Contêineres usando algum pretexto e, lá dentro, colocar sacolas com cocaína escondidas em meio a itens que seguiriam para a Europa. Os investigados quebraram o lacre do contêiner escolhido previamente e depois fechavam com um lacre clonado.

A primeira fase da operação aconteceu em abril, apreendendo 3591 quilos de cocaína – 3333 em Salvador e outros 258 no Porto de Rotterdam, na Holanda. Em setembro do ano passado, um funcionário do Terminal de Contêineres e dois terceirizados foram presos em flagrante quando colocavam 16 kg em um contêiner que seguiria para o continente Europeu.

Com análise do material apreendido, a polícia conseguiu identificar outros envolvidos, que são alvos dos mandados de busca e apreensão e da prisão preventiva que são cumpridos hoje. Todos vão responder por tráfico internacional de drogas e pela lei de organização criminosa.