PF deflagra operação para apurar homicídio de menor indígena

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (6/10), em ação coordenada com a Corregedoria Geral da SSP/BA, a Operação Tupã, que investiga as circunstâncias, materialidade e autoria do crime de homicídio que teve por vítima o menor, de 14 anos, identificado como pertencente à Etnia Pataxó, e que veio a óbito após ser atingido por disparo de arma de fogo em ataque realizado a grupo de ocupantes de uma fazenda situada na cidade de Prado, no sul da Bahia, no dia 4 de setembro último.

Policiais Federais cumprem três mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão na cidade de Teixeira de Freitas/BA.

As investigações seguem em segredo de Justiça e a deflagração da fase ostensiva objetiva a colheita de provas que, após análise, possam contribuir para o completo esclarecimento dos fatos.

Balanço da Operação

No total foram cinco Mandados de Busca e Apreensão em Teixeira de Freitas, Itamaraju e Porto Seguro. Ainda, realizadas apreensões de armas, notebook, celular e material biológico.