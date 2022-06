PF desarticula esquema de falsificação para aquisição de terras em RO

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira operação para combater a grilagem de terras no Estado de Rondônia. As investigações apontaram fraudes no processo de regularização fundiária de porções de terra pública federal que ainda não foram loteadas nem desmembradas.

Os terrenos estão localizados na área rural dos municípios de Pimenteiras do Oeste e Cerejeiras, a cerca de 800 km de Porto Velho, na fronteira com o Mato Grosso. O esquema criminoso utilizava “laranjas” e falsificação de documentos para obter títulos rurais e para posterior aquisição da propriedade por grandes empresários. A identidade dos empresários não foi informada pela polícia.

Na ação desta quinta-feira, cerca de 70 policiais federais cumpriram 19 mandados de busca e apreensão. A Justiça Federal de Rondônia determinou o sequestro de bens em residências e empresas em sete municípios de Mato Grosso e Rondônia, incluindo a capital do estado, Porto Velho.

Também foi determinado o sequestro de duas fazendas avaliadas em mais de R$ 278 milhões, além do bloqueio de quase R$ 125 milhões dos alvos da operação, acusados de grilagem de terras federais. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e invasão de terras. As penas somadas ultrapassam 14 anos de prisão.

