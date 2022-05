PF faz ações para reprimir crimes de exploração sexual infantil no Rio

A Policia Federal do Rio de Janeiro, fez mais uma operação para reprimir crimes de abuso e exploração sexual infantil. Nesta quarta-feira (04), o alvo foi um homem que mora no bairro da Taquara, na zona norte da capital fluminense. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência dele e apreenderam equipamentos eletrônicos que agora vão ser periciados para a coleta de provas.

De acordo com a investigação, o homem publicava material pornográfico infantil em salas de bate papo virtual, o que configura crime previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com pena de reclusão de ate seis anos. O acusado, que já trabalhou com educação infantil, respondeu a um processo anterior pelo mesmo crime.

O setor de inteligência da PF conseguiu rastrear a atuação dele na internet e confirmar sua identidade, embasando a operação.

A ação desta quarta-feira faz parte de uma força-tarefa da campanha Maio Laranja, que visa a combater o abuso e a exploração sexual de criança e adolescentes. O enfoque especial neste mês é para marcar o Dia Nacional de Combate a esses crimes, celebrado em 18 de maio.

