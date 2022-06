PF investiga quadrilha que movimentou U$ 29 mil com câmbio ilegal

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/6), a Operação Checkpoint para reprimir os crimes de evasão de divisas, comércio irregular de câmbio e lavagem de dinheiro.

Policiais federais cumprem sete mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em endereços vinculados a três investigados e três empresas locais.

A investigação teve início em 2021 com a apreensão de US$ 29 mil transportados de forma oculta em um veículo que trafegava pela BR-472.

A Polícia Federal apurou que os suspeitos promovem, com frequência, deslocamentos para o Uruguai, onde adquirem moedas estrangeiras para posterior comercialização no Brasil, especialmente no norte do Rio Grande do Sul.

