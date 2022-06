PF não confirma localização dos corpos de Dom Phillips e Bruno Araújo

O Comitê de crise coordenado pela Polícia Federal do Amazonas informou, nesta segunda-feira (13/6), que “não procedem” as informações sobre a localização dos corpos do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira.

“Conforme já divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e os pertences pessoais dos desaparecidos. Tão logo haja o encontro, a família e os veículos de comunicação serão imediatamente informados”, informou a PF em nota.

O indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, desapareceram no último dia 5.

Esposa diz que corpos foram encontrados A esposa do jornalista Dom Phillips confirmou, nesta segunda-feira (13/6), que a Polícia Federal (PF) encontrou os corpos do jornalista e do indigenista Bruno Pereira. As autoridades ainda não confirmaram a informação, que é do jornalista André Trigueiro, da GloboNews. Ontem, domingo (12/6), a PF disse que foram encontrados, um cartão de saúde com nome de Bruno e outros itens dele e de Dom Phillips. Durante a tarde, os bombeiros informaram ter encontrado uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área onde são feitas as buscas pelo jornalista inglês e pelo indigenista no interior do Amazonas. Declaração de Bolsonaro