PF prende homem com armamentos e outro levando Pau Brasil à Itália

A Polícia Federal prendeu, na madrugada desta sexta-feira, um homem de 30 anos transportando pistolas e carregadores escondidos no tanque de combustível do veículo que dirigia.

A abordagem aconteceu na rodovia Presidente Dutra, a BR 116, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, na altura de Piraí, no sul do estado do Rio, e contou com o apoio de dois cães farejadores.

Segundo o delegado Bruno Tavares, titular da Delegacia de Repressão a Drogas, da PF no Rio de Janeiro, o homem teria saído de Santa Catarina e trazia o armamento para uma comunidade na cidade do Rio. Foram apreendidas 51 pistolas e diversos carregadores. O homem vai responder por comércio ilegal de arma de fogo.

Em outra frente de atuação, no aeroporto internacional do Galeão, também no Rio de Janeiro, agentes federais prenderam um italiano transportando ilegalmente ripas de madeira da espécie Pau Brasil. De acordo com a PF, a prisão do homem, de 54 anos, aconteceu na noite dessa quinta-feira, em uma fiscalização de rotina. O italiano ia embarcar em um voo para Milão, na Itália, com conexão em Portugal.

Ainda segundo a Polícia Federal, foram encontradas 70 peças da madeira, dentro de uma bagagem despachada pelo italiano, que foi preso em flagrante e encaminhado à superintendência da PF, na Praça Mauá, centro do Rio. Ele responderá por crime contra o meio ambiente.

Segurança Rio de Janeiro Leila Santos / Beatriz Arcoverde Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional Polícia Federal PF 2:04