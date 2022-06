Phebo convida a chef Heaven Delhaye para aula no Taste Brasília

A primeira edição do Taste Brasília Festival, o maior festival gastronômico do mundo, decolou na capital federal oferecendo o melhor da culinária brasileira. No último sábado (4/6), recebeu a renomada chef Heaven Delhaye para uma aula de culinária no espaço Papo de Cozinha. A mestre-cuca veio de São Paulo para Brasília convocada pela Phebo Perfumaria, marca com um estande no evento instalado no Pontão do Lago Sul.

A convite da Phebo, Heaven preparou para os convidados um delicioso rosbife ao molho de gorgonzola. “É uma receita que eu faço desde criança e acho simples de fazer. E o Dia dos Namorados está chegando. É uma opção boa para fazer em casa, não dá muito trabalho e fica completa”, garante a chef em entrevista à Coluna Claudia Meireles.

A expert em preparos também atua como apresentadora do ramo culinário. Ela já esteve à frente de edições do MasterChef. No rápido bate-papo, Heaven revelou o desejo de abrir um empreendimento gastronômico na cidade.

Para a relações-públicas da Phebo, Melissa Jannuzzi, o Papo de Cozinha é uma oportunidade perfeita para criar laços e mostrar a qualidade dos produtos da marca, fundada na capital paraense, Belém, em 1930.

“Eventos como esse são uma ótima oportunidade da gente estar perto do nosso público e proporcionar experiências. Nós gostamos de estar conectados, não apenas com clientes, mas com parceiros e amigos”, afirma a RP.



Taste Brasília e Phebo

Presente em mais de 12 cidades ao redor do mundo — como São Paulo, Londres, Paris, Dubai e Dublin — o Taste Brasília Festival encerrou a programação nesse domingo (5/6).

No evento, o público pôde saborear quase 50 pratos, entre petiscos e sobremesas de fazer qualquer um ficar com água na boca. Os mestres em sabores criaram quitutes especialmente para a ocasião. Para harmonizar com as delícias, não faltaram bons drinques.

Conheça a chef

Filha de uma francesa e um português, Heaven Delhaye começou a se interessar pelo preparos culinários ainda na infância por influência materna. A mãe era cozinheira. Aos 17 anos, a futura chef viajou para a Europa com o objetivo de estudar e praticar a gastronomia. Ela nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

De volta ao Brasil e com apenas 25 anos, Heaven teve a oportunidade de se tornar apresentadora do segmento. O começo foi em Santa Catarina. Ela estrelou um programa em uma emissora local, intitulado de Heaven’s Kitchen. Em pouco tempo, a atração televisiva migrou para a rede nacional.

Em 2011, a chef foi contratada pela Rede TV! como repórter de matérias gastronômicas do Programa Amaury Jr. Além disso, comandou como culinarista a atração Nestlé com você e Se liga Brasil, da mesma emissora. De volta às cozinhas, Heaven participou do MasterChef Profissionais Brasil em 2018. Na atração, ela conquistou o terceiro lugar. No ano seguinte, a expert em preparos venceu a oitava edição do World Master of Pasta.

Confira os cliques:

