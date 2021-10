Phibro realiza evento gratuito sobre saúde e performance de aves, com especialistas

Tecnologia



Publicado em 19 de out de 2021 e atualizado às 15:07

A Phibro Saúde Animal realiza no dia 21 de outubro, às 19 horas (horário de Brasília), o encontro técnico virtual “Health & Performance Experience”, com foco em melhores resultados zootécnicos na avicultura. O evento contará com a participação de Rosecler Pereira e Francisco Bersch, especialistas no tema, e será gratuito. Para participar, basta acessar https://us06web.zoom. us/j/87044797701.

“A avicultura tem crescido e se profissionalizado mais a cada ano no país. Por isso, desenvolvemos um encontro voltado às pessoas que integram essa cadeia e influenciam positivamente o setor”, afirma a gerente de negócios biológicos da Phibro, Eva Hunka. “Nosso objetivo é colaborar com a melhoria dos resultados de produção por meio do uso de tecnologias, do aprimoramento da gestão e de soluções inovadoras para o negócio, gerando melhor eficiência e rentabilidade.”

O evento virtual terá dois momentos. O primeiro, com a médica veterinária Rosecler Pereira, com a saúde como tema: como a patologia pode ajudar a melhorar o desempenho das aves. Em seguida, o médico veterinário Francisco Bersch falará sobre resultados, abordando o impacto dos indicadores de performance nos custos de produção.

Com mais de 15 anos de experiência, Rosecler é mestre e doutora em medicina veterinária preventiva e patologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS). Atuou como professora desta instituição e também da Universidade de Passo Fundo (UPF). Para ela, o principal desafio da avicultura é ter profissionais capazes de observar “as engrenagens dessa grande máquina como um todo e não apenas suas partes, individualmente”.

“Em uma máquina de alta performance, cada peça precisa da outra, assim como nosso sucesso depende de que múltiplos agentes e fatores atuem em um nível de excelência, individualmente e em conjunto. Nesse sentido, sanidade, nutrição, manejo são fundamentais na construção de resultados”, afirma a profissional, que, em 2008, criou o laboratório RoseVetBr.

Francisco Bersch é pós-graduado em agrobusiness pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC) e em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Com 35 anos de experiência – nesse período, atuou em grandes empresas no Brasil e no Peru. Ele acredita que a avicultura brasileira é exemplo de sucesso porque as tecnologias utilizadas são provadas antes da implementação no campo.

“Essas tecnologias, no entanto, são submetidas às mais diversas variáveis, que interferem no resultado final da empresa – que se resume em qualidade, sanidade dos plantéis e custo de produção. Avaliar estas variáveis, medi-las ao detalhe é um desafio dos gestores. Mensurar as variáveis é o que pode fazer a diferença”, complementa o especialista.

Para participar do evento virtual, que acontece no dia 21 de outubro, às 19h, basta acessar https://us06web.zoom. us/j/87044797701.