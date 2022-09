Phil Spencer comenta sobre falta de grandes lançamentos do Xbox para 2022

Por ocasião de uma recente entrevista com a Famitsu, o CEO da seção Microsoft Gaming (Xbox), Phil Spencer, falou em detalhes sobre qual será o futuro do Xbox, falando também sobre os atrasos de produção causados ​​pela crise Pandemica de COVID-19 e sobre a nova produção do mestre Hideo Kojima.

Phil Spencer revelou que, após a epidemia de coronavírus, os estúdios First-Party do Xbox encontraram vários problemas internos, e isso resultou em atrasos graves na produção de muitos títulos que, no final, infelizmente, não puderam chegar em 2022. Isso não impediu a Microsoft de obter ótimos resultados, com o Xbox Series X|S sendo o console mais vendido de todos os tempos da família Xbox, e quebrando o enorme número de vendas em mesmo período do Xbox 360 (números de 2006-2007).

Em suma, a situação está a recuperar, onde o CEO reiterou que a Xbox Game Studios em 2023 será caracterizada por um alinhamento de títulos muito forte, com um forte componente criativo sendo a chave. Entre os títulos já confirmados, temos Forza Motorsport (Turn 10), Redfall (Arkane Austin), Minecraft Legends (Mojang / Blackbird) e o muito esperado RPG da Bethesda Game Studios, Starfield.

Phil Spencer então falou sobre Hideo Kojima, que ele conhece há vários anos. Segundo suas palavras, Kojima teria apresentado à Microsoft algumas ideias muito interessantes que a empresa americana queria trazer imediatamente para seu console. O projeto, diz Spencer, mostra-se promissor desde os primeiros estágios de desenvolvimento, e segue em total produção.