Phil Spencer diz que Xbox continua procurando estúdios para aquisições

O chefe do Xbox, Phil Spencer, sentou-se com a Bloomberg para discutir todas as coisas do Xbox, já que a indústria se concentra na Gamescom 2022.

Phil Spencer diz que a empresa continua procurando criadores fora de seus “mercados tradicionais”, em um esforço para diversificar o portfólio do Xbox tanto em termos de jogos quanto dos estúdios por trás desses jogos.

em vez de ver uma grande aquisição na Europa, como a Ubisoft, ou nos Estados Unidos, como a Electronic Arts, deveríamos ver uma aquisição em países “diferenciados”.

É reconfortante saber que o Xbox ainda está procurando construir seu pacote first-party, mesmo quando um acordo tão importante está acontecendo nos bastidores. Não esperamos ouvir muito sobre outros estúdios enquanto o acordo da Activision Blizzard continuar progredindo, mas esperamos que esse acordo seja concluído em um futuro próximo.