Phil Spencer vai trazer Diablo e Overwatch no Xbox Game Pass

À medida que o acordo do Xbox ActiBlizz continua avançando em suas rodadas regulatórias , o chefe do Xbox, Phil Spencer, saiu com uma nova declaração sobre o que o acordo significa para a indústria. Nessa declaração, Spencer fala sobre o crescimento do Xbox Game Pass do Xbox e como o acordo da Activision ajudará a expandir o serviço.

O chefe do Xbox diz que o Xbox Game Pass está tornando os jogos “mais acessíveis” e que a expansão do serviço para incluir o Xbox Cloud Gaming está tornando-o mais acessível aos jogadores em todo o mundo; jogadores que preferem usar dispositivos móveis para jogar.

A declaração também sugere o que está por vir para a própria biblioteca. O nome Spencer descarta Call of Duty , Diablo e Overwatch como séries que o Xbox pretende adicionar ao Xbox Game Pass assim que o acordo for concluído. Por sua vez, o Xbox espera que essas franquias sejam ainda mais acessíveis do que antes do acordo.

“Pretendemos tornar a tão amada biblioteca de jogos da Activision Blizzard – incluindo Overwatch, Diablo e Call of Duty – disponível no Xbox Game Pass e aumentar essas comunidades de jogos”.

Infelizmente, ainda não sabemos quando essas franquias chegarão ao Xbox Game Pass – inferno, também não sabemos qual dos jogos de CoD virá. Mesmo assim, é seguro esperar que o Xbox traga tantos títulos dessas séries’ – e outros IPs da Activision Blizzard – direto para o Xbox Game Pass o mais rápido possível.