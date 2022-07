Pholhas: 50 anos de hits e muita história

Com mais de 50 anos de carreira e hits que marcaram várias gerações, a banda Pholhas segue firme na estrada. E retorna a Salvador para show amanhã, às 21h, no Teatro Castro Alves. A apresentação reunirá os grandes clássicos que nunca deixaram de tocar nas rádios e ajudaram a consolidar o pop nacional.

Influenciada pelo rock americano, a banda conquistou uma legião de admiradores que atravessa gerações. No repertório, além de canções autorais, como as baladas Shadow of Love e My First Girl, serão apresentados outros sucessos que também ficaram conhecidos com os Pholhas. É o caso de canções de artistas como Elvis Presley, Bee Gees, Creedence, Rolling Stones, Beatles, entre outras bandas das décadas de 1960 e 1970.



A formação atual dos Pholhas é composta por Wagner Benatti (guitarra), Paulo Fernandes (bateria), João Alberto (baixo) e Elias Jó (teclados e vocais de apoio). O mais recente álbum do grupo é o Pholhas – 45 anos, de 2015, que traz como destaque a releitura de quatro canções gravadas originalmente por Roberto Carlos: Esqueça, Ciúme de Você, Só por Amor e Nossa Canção. i

FICHA

Show: Pholhas

Onde: Teatro Castro Alves, Campo Grande.

Quando: Quinta-feira (14) às 19h.

Ingressos: de R$ 50 a R$ 150, à venda na bilheteria e no Sympla.