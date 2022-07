Pia Sundhage espera partida dura contra o Uruguai na Copa América

A técnica da seleção feminina de futebol, a sueca Pia Sundhage, afirmou que espera um jogo duro contra o Uruguai na próxima terça-feira (12) pela Copa América, que é disputada na Colômbia.

“O Uruguai é um adversário bem diferente da Argentina [equipe contra a qual o Brasil estreou com uma goleada de 4 a 0 no último sábado] e nós precisamos estar preparadas para lidar com suas características de ataque. Será um jogo duro, com muitas batalhas pela bola, então, o mais importante é jogar de modo a sair da pressão. Movimentar a bola, estar atento ao ângulo quando você tiver a posse. Será difícil e teremos de ser pacientes porque o jogo tem dois tempos de 45 minutos e, desde que a gente consiga se movimentar sem a bola, nós criaremos chances e seremos sólidas na defesa também”, declarou a treinadora em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (11).

🎯 ⚽️ 📸 Thais Magalhães/CBF pic.twitter.com/3NIWyXw9MX — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 11, 2022

Após a vitória folgada na estreia da competição, a seleção brasileira lidera o Grupo A com três pontos. Já as uruguaias aparecem na quarta posição da chave, sem ponto algum, após derrota de 1 a 0 para a Venezuela na primeira rodada.

Brasil e Uruguai medem forças a partir das 18h (horário de Brasília) da próxima terça no estádio Centenário, na cidade de Armenia.