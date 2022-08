PIB registra alta no 1º trimestre, mas indústria e agricultura caíram

As economias das regiões Nordeste e Sudeste se destacaram no primeiro trimestre deste ano, segundo o Banco Central. O órgão divulgou nesta quinta-feira o Boletim Regional, que traz dados sobre a evolução econômica por região do país.

De acordo com o documento, o PIB nacional do primeiro trimestre teve crescimento de 1%. Indústria, comércio e serviços apresentaram resultados positivos, mas a agricultura sofreu com a quebra parcial na safra de soja.

Entre janeiro e março, a atividade econômica nordestina cresceu 1,8%. Os destaques foram os serviços e a indústria de transformação; aí entram os segmentos de produtos alimentícios, petróleo, biocombustíveis e veículos.

Já no Sudeste, o desempenho do comércio, da indústria e dos serviços fez a economia avançar 1,7%. São Paulo e Minas Gerais deram as maiores contribuições.

O Centro-Oeste apresentou alta de 0,7%, mas menor frente ao trimestre anterior, quando cresceu 1,6%. Agricultura, indústria, comércio e administração pública foram bem.

O Norte registrou uma queda de 0,2%, o que, segundo o boletim, indica estabilidade, já que no trimestre anterior havia crescido 0,2%. O recuo entre janeiro e março foi influenciado pela retração da indústria mineral do Pará.

A região Sul teve queda de 2,8% na atividade econômica. Enquanto comércio e serviços subiram, indústria e agricultura caíram. Os problemas nas colheitas de soja, arroz e primeira safra de milho, foram as causas principais para o resultado negativo.

