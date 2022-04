Pilar do Atlético, Mineirão foi palco de decepção alvinegra na Libertadores

Nesta quarta-feira, às 21h, o Mineirão será palco do confronto entre Atlético e América, pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores. Na melhor fase de sua história, o Galo está invicto há quase um ano no estádio, onde conquistou grandes títulos nos últimos meses. Apesar de ser um dos pilares do time nesse período, o Gigante da Pampulha também foi palco da única grande decepção do atleticano em 2021: a eliminação invicta para o Palmeiras nas semifinais da última edição do torneio continental, em setembro.

Caso vença o Coelho no primeiro clássico mineiro da história da Libertadores, o Atlético reafirmará sua dominância no Mineirão e dará mais um passo em busca da classificação às oitavas de final. Dono do elenco mais poderoso de sua chave, o Galo é favorito ao primeiro lugar do seu grupo, que traz também Independiente del Valle, do Equador, e Deportes Tolima, da Colômbia. Na rodada inicial, o time alvinegro venceu os colombianos fora de casa por 2 a 0.

Campanha e eliminação do Atlético na Libertadores de 2021

O Galo encerrou sua participação na última edição da Libertadores sem nenhuma derrota. Na fase de grupos, o time teve a melhor campanha geral, com cinco vitórias e um empate (16 pontos). Nas oitavas, empatou duas vezes por 0 a 0 contra o Boca Juniors, adversário que venceu por 3 a 1 nas penalidades. Já nas quartas, o Atlético venceu os dois jogos contra o River Plate – 3 a 0 no Mineirão, em BH, e 1 a 0 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Nas semifinais, o Galo enfrentou o Palmeiras, que havia sido campeão continental poucos meses antes. Após empate por 0 a 0 no jogo de ida, realizado no Allianz Parque, em São Paulo, o time alvinegro contava com o fator casa como um trunfo para o duelo de volta. Apesar de ter jogado em um Mineirão lotado, onde está invicto desde maio de 2021, o Atlético padeceu diante do Palmeiras na segunda partida, realizada em 28 de setembro do ano passado.

A equipe de Cuca até saiu na frente, com gol de Vargas, aos 52 minutos, mas tomou o empate aos 68 e foi eliminado devido à regra do gol fora de casa. Dentro de campo, valeu a estratégia do técnico Abel Ferreira, que afirma que o Palmeiras teve sorte de passar pelo Atlético. Na decisão da Libertadores, o time alviverde venceu o Flamengo por 2 a 1 e foi bicampeão da Libertadores.

Invencibilidade no Mineirão

O Atlético está invicto no Mineirão há 34 jogos. São 31 vitórias e três empates no estádio, onde o Galo não perde desde 30 de maio de 2021, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Fortaleza, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Neste ano, o time alvinegro venceu todas as partidas que realizou no Gigante da Pampulha. Foram oito vitórias no estádio, que já recebeu partidas de Campeonato Mineiro e Brasileirão em 2022. O principal triunfo veio na final do Estadual, em que derrotou o Cruzeiro por 3 a 1.

Além do rival, que também foi superado na primeira fase do torneio (2 a 1), a equipe do técnico El Turco venceu Patrocinense, Athletic, Caldense (três vezes) e Internacional no Mineirão.