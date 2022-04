Piloto Charles Leclerc tem relógio de 2 milhões de euros roubado na Itália

O relógio de luxo que foi roubado do piloto monegasco Charles Leclerc em uma rua da cidade de Viareggio, na Itália, pode custar até dois milhões de euros.

De acordo com os investigadores locais, o acessório do atual líder do campeonato de pilotos da Fórmula 1 é um Richard Mille RM 67-02. Um protótipo do relógio já foi vendido em um leilão em 2021 por quase dois milhões de euros.

Os policiais de Viareggio, que são liderados pro Edoardo Cetola, prosseguem com as investigações. Os agentes já visualizaram as câmeras de segurança da área onde ocorreu o incidente.

Tudo aconteceu por volta das 23h (horário local), quando Leclerc estava tirando fotos com alguns fãs. Um dos ladrões fingiu estar entre eles e rapidamente tirou o relógio do pulso do piloto da Ferrari.