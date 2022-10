Piloto de 22 anos morre após politraumatismo em prova de superbike

Após sofrer acidente em prova do Mundial Supersport 300, que aconteceu no último sábado (8/10), o piloto Victor Steeman, 22 anos, faleceu nesta terça-feira (11/10). A organização de superbike confirmou a morte do atleta.

Steeman foi atingido por outro competidor e caiu em uma curva no autódromo do Algarve, em Portugal. Ele foi internado em estado crítico.

O holandês era o líder da etapa quando aconteceu o acidente, que gerou uma bandeira vermelha.

“Uma coisa que você sempre tem medo ao ser pai de piloto de motovelocidade aconteceu agora. Nosso Victor não conseguiu vencer sua última corrida. Apesar da dor insuportável e do pesar, temos muito orgulho em ter dividido com vocês nosso herói que, ao morrer, salvou outras cinco pessoas doando seus órgãos. Queremos agradecer a todos pela forma que viveram conosco os últimos dias. Vamos sentir uma saudade enorme de Victor”, escreveu o seu pai.

