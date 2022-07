Ping-pong sem fim! Maíra Cardi desmente Paulo André sobre convite de aniversário: “Você tem que ter culhão”

A história entre Paulo André, Maíra Cardi e Arthur Aguiar ainda está rendendo! Na noite da última quinta-feira (28), a influenciadora rebateu – mais uma vez- as falas de Paulo André. Durante a sua participação no Poddelas, podcast de Tatá Cocielo e Bruna Uzueta, o ex-BBB afirmou que mandou o convite de aniversário para o ex-colega de confinamento.

+ Paulo André solta o verbo após acusação de Maíra Cardi: “Tenho provas”

No entanto, Maíra Cardi não gostou nenhum pouco da forma que o atleta falou isso, muito menos da exposição que fez ao mostrar prints de algumas conversas com Arthur Aguiar. “Assisti ao vídeo do PA. Ele disse que tudo se resolveria em uma conversa. Então vamos conversar. Eu vou deixar isso tudo bonitinho com provas e tudo mais, porque eu não aguento mais essa história para eu vir aqui falar é porque eu tô realmente de saco cheio… Mas, não é dessa pontual que ele falou algumas mentiras, que eu vou desmentir uma por uma“, começou.

Paulo André e Arthur Aguiar foram parceiros no Big Brother Brasil 22 (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seguida, a musa fitness explicou que desde Paulo André colocou barreiras na amizade com Arthur Aguiar. “Desde ter saído do BBB, ele [Paulo André] parou de falar com o Arthur, não olhava mais na cara do Arthur. O Arthur fez tudo por ele no Big Brother. Era amigo, dava anjo, tava presente ali o tempo inteiro. Enfim, ele saiu e não olhou mais na cara do Arthur. Eu, sinceramente, não aguento mais o Arthur todos os dias perguntando: ‘por que será que ele não fala mais comigo?’. Apesar de você ignorar e tudo mais, ele gosta de você“, complementou.

Afinal, Paulo André convidou ou não? Assim que foi acusado de excluir Arthur Aguiar de seu aniversário, Paulo André exibiu prints de sua conversa com o ator para comprar que teria o convidado. No entanto, Maíra, mais uma vez, afirmou que o marido nunca nem teve acesso ao número de celular do ex-BBB. “Estava de saco cheio dessa história. O Artur mandou mensagem [no Instagram] falando que gosta muito do PA, o PA respondeu à mensagem, dando a desculpas que estava absorvendo ainda e que ia chamar o Arthur no WhatsApp. Obviamente isso nunca aconteceu. O Arthur nunca teve o número dele. Inclusive as pessoas estão dizendo que Arthur possivelmente não tinha gravado o número do PA ou bloqueado. Nem tinha [o número]“, comentou.

Não demorou muito para a empresária abrir o jogo sobre como o Arthur Aguiar é tratado pelo ex-BBB. “O PA trata o Arthur como qualquer pessoa. Nem deu o número dele, nunca o procurou. Hoje, por coincidência, ele resolveu ter a certeza de que o Arthur tinha recebido o tal convite, que ele reparou que não foi (enviado). Quantos meses se passou e ele não entrou em contato? O Arthur nem tinha o número dele“, prosseguiu.

Maíra Cardi fez questão de publicar prints da conversa entre Paulo André e Arthur Aguiar (Foto: Reprodução/Instagram)

Maíra Cardi ainda falou que PA nunca se permitiu conhecer Arthur Aguiar longe das câmeras e do confinamento, afirmando que era falsa a versão que o vencedor do BBB22 teria se afastado. “No podcast ele disse que o Arthur é diferente, tem o jeitão dele, é reservado, aqui fora o círculo não bateu… Não teve aqui fora. Você não deu a oportunidade para existir aqui fora. No podcast você fala que ele fez a escolha dele, de ficar mais na dele. A escolha dele é ser seu amigo.”

Por fim, Cardi comentou o quanto o marido gosta do atleta e desafiou Paulo André a contar a verdade para a internet. “Ele gostaria de ser seu amigo. Escuto ele todo dia falando de você. Uma pena porque alguém que se desfaz de alguém assim, sem motivo nenhum, não merece esse sofrimento. Você tem que ter culhão, assim como eu, dar cara a tapa e falar o que pensa de verdade”, finalizou.

Leia mais sobre notícias dos famosos:

+ Leo Picon acredita que Jade vai “calar a boca de todo mundo” quando estrear a novela “Travessia”

+ Gkay usa capacete high-tech de R$ 30 mil no tapete vermelho do MTV MIAW

+ Anitta anuncia “Puzzy”, seu novo perfume íntimo: “Vão sentir porque todo mundo corre atrás”

BOMBOU: LÉO SANTANA RECEBE BRINQUEDO ADULTO DE FÃ E TOMA ATITUDE INUSITADA