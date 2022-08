Pinóquio: Novo trailer revela visual do boneco de madeira; veja

O novo trailer do live-action de Pinóquio, que será lançado diretamente no Disney+, não esconde mais o boneco de madeira do remake. Confira o visual, copiado à perfeição do filme animado de 1940, no vídeo abaixo.

O conto de fadas terá uma releitura sob o olhar de Robert Zemeckis (De Volta para o Futuro) e recontará a história de Pinóquio, que embarca em uma aventura para se tornar um garoto de verdade. O filme contará com Tom Hanks como Gepetto, o carpinteiro que cria o boneco de madeira que é tratado como filho.

O longa contará também com Cynthia Erivo como a Fada Azul, além de Joseph Gordon-Levitt, que fará a voz original do Grilo Falante. Já Benjamin Evan Ainsworth fará a voz do protagonista, enquanto Luke Evans fará o papel de Barker, o Cocheiro, Keegan-Michael Key dará voz a João Honesto e Lorraine Bracco será Sofia, a Gaivota, nova personagem da história.

Pinóquio estreia somente no Disney+ em 8 de setembro, junto com Thor: Amor e Trovaão e outros títulos que integram o Disney+ Day.

Confira abaixo as estreias do Disney+ Day:

Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão da Marvel Studios traz o Deus do Trovão (Chris Hemsworth) em uma jornada de autodescoberta, diferente de tudo que ele já enfrentou. Mas seus esforços são interrompidos por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que busca a extinção dos deuses. Para combater esta ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e da ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman), que, para a surpresa de Thor, inexplicavelmente empunha seu mágico martelo, Mjolnir, como a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão se junta a outros 15 filmes do Universo Cinematográfico Marvel já disponíveis no Disney+ (divulgação)

Marvel Studios Avante: Nos Bastidores de Thor: Amor e Trovão

Junte-se a Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale e Tessa Thompson, que compartilham os segredos por trás da criação de Thor: Amor e Trovão. Por meio de entrevistas detalhadas com o elenco e a equipe, além de imagens e filmagens inéditas do set e muito mais, Avante revela os bastidores do quarto filme do Deus do Trovão.

Obi-Wan Kenobi: O Retorno do Jedi

Com cenas de bastidores nunca vistas, histórias pessoais e momentos significativos, Obi-Wan Kenobi: O Retorno de Jedi mostra a produção da série original da Lucasfilm para o Disney+, Obi-Wan Kenobi, uma história épica que começa 10 anos após os dramáticos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Este documentário perspicaz da Lucasfilm e Supper Club explora o retorno de Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker à tela – e Ewan McGregor e Hayden Christensen aos seus respectivos papéis clássicos. A diretora Deborah Chow, elenco e equipe refletem sobre sua jornada para contar uma nova história com os personagens icônicos de Star Wars, enquanto introduzem novos heróis e vilões na saga ao longo do caminho. Completo com visitas à área de criaturas, departamento de adereços e muito mais, Obi-Wan Kenobi: O Retorno de Jedi apresenta o lado do cinema que torna Star Wars tão único – o respeito e a paixão pelo legado de geração e pelos amados personagens.

Terra Incógnita (Série Original latino-americana)

Terra Incógnita acompanha Eric Dalaras (Pedro Maurizi), um adolescente que descobre um mundo assustador ao procurar a verdade por trás do misterioso desaparecimento de seus pais, há oito anos. Criado por seus avós maternos ao lado de sua irmã Uma (Mora Fisz), Eric decide fugir de casa e voltar para sua cidade de infância, Cabo Qwert, para buscar por respostas onde seus pais foram vistos pela última vez: o parque temático de terror Terra Incógnita. Ao lado de seus amigos, sua irmã e sua tia, Eric deve superar seus medos para encontrar respostas e resolver o mistério em um mundo sombrio e desconhecido.

Sing-Along de Frozen – Uma Aventura Congelante e Frozen 2

O Disney+ lançará novas versões sing-along de Frozen – Uma Aventura Congelante e Frozen 2 do Walt Disney Animation Studios. Ao assistirem à versão sing-along, os assinantes poderão mergulhar a fundo nas músicas com as letras exibidas na tela.

Bem-Vindos ao Clube

Além disso, os assinantes do Combo+, oferta comercial que dá acesso ao Disney+ e Star+ por um preço único na América Latina, poderão desfrutar de Bem-Vindos ao Clube, novo curta de Os Simpsons que estreia no Disney+ e Star+ na América Latina. Em Bem-Vindos ao Clube, Lisa Simpson, determinada a se tornar uma princesa, fica chocada ao perceber que ser má poderia ser mais divertido.

Carros na Estrada

A série acompanha Relâmpago McQueen (voz original em inglês de Owen Wilson) e seu melhor amigo Mate (voz original em inglês de Larry the Cable Guy) em uma viagem partindo de Radiator Springs em direção ao leste para encontrar a irmã de Mate. Ao longo do caminho, cada parada é uma grande aventura, com incríveis atrações à beira da estrada e novos e divertidos personagens. Carros na Estrada é produzida por Marc Sondheimer. A série tem como diretores Steve Purcell (Episódios 1, 2, 8), Bobby Podesta (Episódios 5, 6, 9) e Brian Fee (Episódios 3, 4, 7). O compositor Jake Monaco criou a trilha sonora para todos os nove episódios.

Crescendo

Criado por Brie Larson e Culture.House, Crescendo é uma série documental híbrida e inovadora que explora os desafios, triunfos e complexidades da adolescência por meio de dez histórias de amadurecimento. Da Disney Branded Television, a série usa cinema narrativo, experimental e documental para seguir um indivíduo escalado, com idades entre 18 e 22 anos, enquanto eles contam sua história. Eles representam uma ampla gama de experiências vividas, dando ao público narrativas emocionalmente poderosas que oferecem um olhar envolvente sobre a adolescência e os diversos obstáculos sociais, familiares e internos que os jovens enfrentam em seu caminho para a autodescoberta e a aceitação. Cada episódio de 30 minutos apresenta um jovem, ou “herói”, e sua experiência de crescimento. Cada episódio é ancorado por uma entrevista profundamente pessoal que permite que nossos heróis nos acompanhem por sua infância e adolescência. Juntamente com essas entrevistas e reconstituições cinematográficas criativas que ajudam a dar vida aos principais pontos de inflexão.

As Aventuras de Bertie Gregory

O rosto de uma nova geração de aspirantes a aventureiros e cineastas de história natural, Bertie Gregory, um explorador de 29 anos do National Geographic, leva os espectadores em jornadas épicas, emocionantes e angustiantes que chegam nos cantos mais espetaculares e secretos do nosso mundo selvagem. Equipada com uma tecnologia cinematográfica de ponta, a série original Disney+ Epic Adventures with Bertie Gregory, do National Geographic, quebra o molde do tradicional programa de história natural ao contar histórias extraordinárias e reais de animais, levando os espectadores consigo durante toda a ação.